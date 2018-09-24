День с Легендой на Эльдорадио: Bryan Ferry!

Говорят, что талантливый человек талантлив во всём! По крайней мере так точно можно сказать про культового британского артиста Брайна Ферри, который задолго до своей музыкальнокй карьеры писал картины и имел большой успех как художник. И, если бы не бунтарский нрав Брайана, сейчас вместо прослушивания культовой "Slave To Love" мы любовались бы работами прославленного живописца.

26 сентября, в день рождения музыканта, на Эльдорадио "День с Легендой: Bryan Ferry​".

В течение дня на 101.4 FM будут звучать как самые популярные, так и самые редкие песни музыканта из его сольного творчества и в составе группы "Roxy Music". В эфире вы услышите фрагменты из интервью, интересные факты и истории из жизни исполнителя, которые позволят узнать Брайна Ферри ещё ближе!