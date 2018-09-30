Неделя с Легендой на Эльдорадио: Sting!

С 1 по 7 октября на Эльдорадио "Неделя с Легендой: Sting".

Живая легенда, культовый британский музыкант-мультиинструменталист, актёр и филантроп Гордон Мэттью Томас Самнер, известный всему миру как Стинг, 2 октября отмечает свой день рождения!

По случаю этого события с 1 по 7 октября на 101.4 FM слушайте супер-хиты и любимые песни музыканта в составе группы "The Police", а также из нынешнего сольного творчества. В рамках программы "Неделя с Легендой" вы услышите фрагменты из эксклюзивных интервью с "Англичанином в Нью-Йорке", любопытные подробности и истории из жизни ярого защитника природы и преданного футбольного болельщика.