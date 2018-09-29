Эльдорадио приглашает вас увидеть фильм "Дикая жизнь"

С 1 по 12 октября в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на премьерный показ картины "Дикая жизнь" 15 октября!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать лучшие фотографии и дарить их авторам пригласительные билеты в кино на премьеру фильма "Дикая жизнь".

История семьи глазами сына-подростка. Мир рушится, уходя из-под ног, родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему.​

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на предпоказ картины "Дикая жизнь" на большом экране!