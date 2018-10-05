Эльдорадио поздравляет с днём рождения Ольгу Шмелеву

Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая солнечная и жизнерадостная Ольга Шмелева! Оля знает всё о хорошей музыке и великом Санкт-Петербурге и не перестаёт делиться с нами своими ценными знаниями!

Поздравляем Ольгу с её днём, желаем радости и улыбок каждый день, новых открытий и путешествий, а также исполнения всех-всех-всех, больших и маленьких, желаний.

Слушайте именинницу сегодня и каждый будний день с 11:00 до 16:00 на Эльдорадио.