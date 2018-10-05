День с Легендой на Эльдорадио: Bruno Mars!

8 октября Бруно Марсу исполняется всего 33 года, и он уже сейчас является одним из самых часто номинируемых артистов на главные музыкальные премии мира. Только на последней 60-й церемонии вручения самой престижной премии Grammy Бруно Марс забрал сразу 6 (!) статуэток, в том числе 3 главные: за лучшую запись, песню и альбом года. Вот что такое настоящий успех!

8 октября на Эльдорадио "День с Легендой: Бруно Марс". В день рождения музыканта на 101.4 FM слушаем любимые песни Бруно Марса и фрагменты самых откровенных интервью, а также делимся интересными фактами из его жизни.

Слушай лучших на Эльдорадио!