Выиграйте пригласительные на "Dance. Dance. Dance»

Эльдорадио приглашает своих слушателей окунуться в невероятный и удивительный мир балета!

Слушайте шоу «Утро со светлой головой» с 8 по 12 октября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на уникальный балетный проект «Dance. Dance. Dance», который пройдёт 17 октября на исторической сцене Александринского театра!

Уникальный балетный проект «Dance. Dance. Dance» – это танец без границ, танец как средоточие красоты человеческого тела и его возможностей в движении и полете, эксперименты и удивительные хореографические находки в исполнении лучших мастеров русского классического балета Игоря Колба, Данилы Корсунцева и Евгения Иванченко – трех ведущих танцовщиков - премьеров Мариинского театра, заслуженных артистов России.

Все три премьера – Игорь Колб, Данила Корсунцев и Евгений Иванченко – рыцари танца по своему служению искусству балета, высочайшему мастерству и благородству.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на балетное шоу «Dance. Dance. Dance»! Подписывайтесь на наш Instagram, а также вступайте в наше сообщество ВКонтакте, там будут специальные розыгрыши для наших друзей в социальных сетях!