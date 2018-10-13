Эльдорадио приглашает на концерт оркестра Гленна Миллера

Проведите прекрасный музыкальный вечер с настоящим оркестром вместе с Эльдорадио!

Слушайте 101.4 FM с 15 по 26 октября и выигрывайте приглашения на живой концерт ведущего европейского оркестра под управлением Уилла Салдена. Выступление прославленного оркестра Гленна Миллера в Санкт-Петербурге состоится при поддержке Эльдорадио!

Слушайте Эльдорадио, дозванивайтесь в эфир по телефону (812) 325 101 4 после специального сигнала и выигрывайте приглашения!

Знаменитый оркестр Гленна Миллера сыграет джаз от лучших мастеров прошлого. Слушатели Эльдорадио проникнутся живым исполнением волшебных композиций, когда-то спетых и сыгранных Луи Армстронгом, Эллой Фицджеральд, Фрэнком Синатрой, самим Гленном Миллером и другими известными джазменами и музыкантами.

Слушайте Эльдорадио и получите возможность попасть на живое выступление оркестра Гленна Миллера под управлением Уилла Салдена!