Выиграйте приглашения на концерт Per Gessle

Эльдорадио приглашает своих слушателей услышать любимые хиты группы "Roxette"!

С 15 по 26 октября слушайте на Эльдорадио утреннее шоу с Леной Денисовой и Дмитрием Довженко и выигрывайте пригласительные на концерт Пера Гессле. Дозванивайтесь в эфир по телефону (812) 325 101 4 после специального сигнала и, возможно, именно вы отправитесь 30 сентября в БКЗ "Октябрьский" слушать легендарные хиты "Roxette"!

Пер Гессле - автор всех хитов шведской группы "Roxette" приезжает в Санкт-Петербург, чтобы исполнить “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “How Do You Do” и другие песни живьем в новой обработке.

Слушайте 101.4 FM и получите возможность услышать вживую свои любимые песни, которые звучат на Эльдорадио!