День с Легендой на Эльдорадио: Eros Ramazzotti!

Италия всегда славилась своими выдающимися музыкантами и исполнителями: Пуччини и Вивальди, Паваротти и Челентано... Этот список можно продолжать очень долго!

Ближайшее воскресенье на Эльдорадио мы проведём в компании талантливейшего итальянского исполнителя Эроса Рамазотти.

28 октября, в день рождения музыканта, слушайте на 101.4 FM "День с Легендой: Эрос Рамаззотти".

Яркая звезда Рамазотти зажгалсь после того, как певец выпустил альбом "Tutte Storie". Везде, где издавался альбом, его ждали рекордные продажи. За время своей карьеры Эрос Рамазотти успел записать дуэты с Шер, Тиной Тёрнер, Джо Кокером и другими музыкантами.

28 октября в эфире Эльдорадио вас ждут красивые мелодичные песни в исполнении Эроса Рамаззотти, а также эксклюзивные фрагменты из интервью и факты из жизни популярного итальянского певца и композитора!