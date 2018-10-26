Выиграйте пригласительные на концерт Гару!

Весь мир узнал о нём впервые в 1998 году в образе неповторимого Квазимодо в спектакле "Нотр-Дам де Пари", сегодня им восхищаются миллионы людей за трогательные и лирические песни. Гару - 20 лет на большой сцене!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 29 октября по 12 ноября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на юбилейный концерт Гару!

В творческом багаже у франко-канадского музыканта, певца и актёра накопилось 10 номерных пластинок, поэтому можно с уверенностью утверждать, что 12 ноября слушателей Эльдорадио ждут не только культовые "Belle", "Gitan" и "Quand Tu Danse", но и другие не менее красивые и мелодичные песни!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на шоу Гару!