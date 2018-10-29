Неделя с Легендой на Эльдорадио: Roxette!

Их называют "иконой 1990-х", они собирали знаменитый стадион "Уэмбли", их неоднократно признавали лучшей поп-группой, а их песни формировали стиль других групп. Всё это о культовой шведской группе "Roxette".

С 29 октября по 4 ноября на Эльдорадио "Неделя с Легендой: Roxette".

Официальная дискография группы содержит 10 номерных альбомов, а началось всё 31 октября 1986 года, когда никому неизвестные Пер Гессле и Мари Фредрикссон записали свой первый диск "Pearls of Passion". Пластинка имела огромный успех и впоследствии была несколько раз переиздана.

В настоящее время Пер Гессле выступает сольно, исполняя с приглашенными музыкантами супер-хиты "Roxette", и 30 октября он даст большой концерт в Петербурге, который состоится при поддержке Эльдорадио!

В рамках "Недели с Легендой" слушайте на 101.4 FM любимые песни "Roxette", интервью с музыкантами и интересные истории из жизни группы!