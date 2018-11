Неделя с Легендой на Эльдорадио: Брайан Адамс!

Когда хочется насладиться красивой музыкой и чувственным исполнением, нужно включать его песни! Герой, о котором пойдёт рассказ, пожалуй, один из самых известных авторов лиричных гитарных композиций. 5 ноября у него день рождения, и по этому случаю Эльдорадио запускает Неделю с Легендой.

Слушайте с 5 по 11 ноября на Эльдорадио «Неделя с Легендой: Брайан Адамс».

Мировой успех пришел к Брайану в 1985 году после записи сингла «Heaven». Композиция возглавила американский чарт, а на утро музыкант проснулся знаменитым. Затем наступила золотая эпоха Адамса в качестве автора саундтреков к фильмам. Картины «Робин Гуд: Принц воров», «Три мушкетера», «Дон Жуан де Марко» и другие добивались высот в прокате, а каждая заглавная композиция, написанная Адамом, возглавляла мировые хит-парады. Феноменальный успех культовой «(Everything I Do) I Do It For You» не побит до сих пор - 16 недель на вершине чарта Великобритании!

Всю неделю, с 5 по 11 ноября, в эфире Эльдорадио слушайте рок-баллады Брайана Адамса, фрагменты из интервью с канадским музыкантом, а также факты из жизни фотографа, футбольного болельщика и актёра!