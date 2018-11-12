Интервью с Гару на Эльдорадио

Слушайте на 101.4 FM шоу "Утро со светлой головой" 12 ноября, вас ждёт эксклюзивное интервью с певцом, которое он дал специально для Эльдорадио!

Также у вас есть последний шанс выиграть пригласительные билеты на праздничное шоу Гару, которое пройдёт в Санкт-Петербурге 12 ноября.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на шоу Гару!