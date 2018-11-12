Эльдорадио приглашает на вечер венской музыки

В Санкт-Петербург едет знаменитый Венский филармонический Штраус оркестр. Эльдорадио приглашает вас насладиться живой классической музыкой!

Слушайте шоу «Утро со светлой головой» с 12 по 23 ноября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на выступление прославленного европейского оркестра.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные вечер венской музыки!

29 ноября большой Венский оркестр под руководством дирижёра Питера Гута даст грандиозный концерт в нашем городе. Петербуржцев ждёт живая насыщенная программа, состоящая из произведений Моцарта, Дворжака, Вивальди и других композиторов, найдя общие черты классических европейских школ. Слушатели Эльдорадио совершат музыкальную экскурсию по Австрии, Венгрии, Германии и Италии, чтобы затем подробнее остановиться на творчестве династии Штраусов.