Эльдорадио приглашает вас на "Бал сказок"

Эльдорадио приглашает вас на праздничный спектакль-феерию «Бал сказок»!

С 3 по 7 декабря слушайте на Эльдорадио шоу «Утро со светлой головой» и выигрывайте пригласительные на удивительное балетное шоу. Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в БКЗ «Октябрьский».

Специально для друзей Эльдорадио в Instagram, мы запускаем отдельный розыгрыш! Принимайте участие в нашем конкурсе и пусть вам улыбнется удача!

В одном спектакле авторы задумали объединить самые чувственные, самые запоминающиеся и впечатляющие сцены из знаменитых балетных постановок М.Петипа, М.Фокина, Н.Цискаридзе. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица», «Петрушка», «Шехеразада», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Конек-горбунок», «Каменный цветок», «Белоснежка», «Ледяная дева», «Фея кукол» — организаторы отобрали лучшее из лучшего, связали единой нитью, чтобы представить ценителям русской балетной классики.