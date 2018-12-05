День с Легендой на Эльдорадио: Patricia Kaas

У этой женщины с бездонными голубыми глазами нет специального музыкального образования, ее творческая карьера началась в немецком кабаре-клубе, а первым продюсером стал актёр Жерар Депардье. Несмотря на всё это, Патрисия Каас сделала великолепную карьеру и стала узнаваемой во всем мире! А её выдающийся сильный голос с женственнй хрипотцой абсолютно неповторим.

Примадонна французского шансона Патрисия Каас отмечает свой день рождения 5 декабря, и в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

5 декабря на Эльдорадио "День с Легендой: Патрисия Каас".

Первый альбом Патрисии Каас "Mademoiselle chante le blues" стал платиновым и благодаря нему певица выиграла награду "Открытие года" во Франции. Пат стала первой француженкой, чьи первые три пластинки были проданы тиражом более 1 миллиона экземпляров. Львиную долю формулы успеха певицы составляют гастроли - её первое турне включало в себя порядка 200 концертов в 12 странах, в том числе и концерты в парижских залах "Олимпия" и "Зенит". Помимо исполнения песен, Патрисия Каас также снимаеся в кино и даже написала автобиографическую книгу.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM лучшие песни Патрисии Каас, интересные интервью с певицей и истории из жизни французской дивы.