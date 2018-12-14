День с Легендой на Эльдорадио: Christina Aguilera

Кристина Агилера - самый молодой представитель из списка 100 величайших исполнителей по версии журнала "Rolling Stones". Её дебютный альбом "Christina Aguilera" был продан в количестве 20 миллионов экземпляров и стал 10 раз платиновым. Помимо музыкальной и актерской деятельности Кристина занимается благотворительностью и является послом доброй воли ООН.

Свой день рождения певица отметит 18 декабря, и в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

18 декабря на Эльдорадио "День с Легендой: Кристина Агилера". В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM лучшие песни Кристины Агилеры, интервью с певицей и истории из её жизни.