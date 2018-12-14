"Песни приносят ёлки" на Эльдорадио

Старый год уходит, новый 2019 год уже совсем близко... Эльдорадио дарит новогодние ёлки!

C 17 по 30 декабря на Эльдорадио игра "Песни приносят ёлки"! В течение каждого часа на 101.4 FM для вас будут звучать новогодние песни. Слушайте Эльдорадио и запоминайте, какая песня сегодня призовая!

Как только вы услышите призовую композицию, дозванивайтесь в эфир по номеру 325-101-4 и забирайте свою свежую зеленую ёлочку!

Встречайте новый год вместе с любимыми песнями на Эльдорадио!