Дни с Легендами в январе на Эльдорадио

Новый год - это всегда предвкушение новых впечатлений и новых событий! Но любовь остаётся неизменной! Любовь к музыке... Музыке, проверенной временем! Встречайте новый 2019 год вместе с Эльдорадио!

В январе на 101.4 FM вас ждут фрагменты эксклюзивных интервью, много отличной музыки и увлекательные истории о легендарных музыкантах:

7-13 января - Неделя с Легендой: Adriano Celentano

16 января - День с Легендой: Sade

21 января - День с Легендой: Bon Jovi