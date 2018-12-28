"Большая неделя подарков" на Эльдорадио

Друзья, с Новым годом! Желаем вам и вашим близким самого сказочного 2019-го, который непременно принесет любовь, тепло, уют и много-много-много приятных сюрпризов.

А для того, чтобы ваши желания поскорее начали сбываться, Эльдорадио дарит подарки с первого дня нового года!

С 1 по 8 января на 101.4 FM "Большая неделя подарков"!

Слушайте Эльдорадио, принимайте участие в новогодней игре и выигрывайте всевозможные развлечения для себя и своих близких! Вас ждут концерты, шоу, ледовые представления, опера, балет, хоккей, кино, ужин в ресторане и еще много всего интересного!