Выиграйте приглашения на премьеру фильма "Зелёная книга"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на закрытую премьеру картины "Зелёная книга" режиссёра Питера Фаррелли.

Слушайте 101.4 FM с 9 по 18 января и выигрывайте приглашения на закрытый показ биографической драматической комедии "Зелёная книга", который состоится 22 января. В декабре фильм вошел в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства. Также картина номинирована в 5 номинациях на премию "Золотой глобус".

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Денис Красин будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на показ фильма "Зелёная книга".

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Слушайте Эльдорадио и смотрите лучшие мировые премьеры первыми!