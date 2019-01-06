Неделя с Легендой на Эльдорадио: Adriano Celentano

В его честь назван космический астероид, а за манеру двигаться на сцене культовый певец получил прозвище "Molleggiato", что в переводе с итальянского означает — "на пружинах". За свою карьеру популярнейший актер снялся более чем в 40 кинолентах, а в 2007 году возглавил список "100 самых ярких кинозвезд" по версии авторитетного издания "Time Out"!

6 января легендарный Адриано Челентано отмечает свой 81 день рождения! В честь любимого музыканта Эльдорадио запускает "Неделю с Легендой"!

С 7 по 13 января на Эльдорадио "Неделя с Легендой: Адриано Челентано".

Юный Адриано начал свой творческий путь подмастерьем в часовой мастерской, именно там он впервые проявил свой интерес к музыке... Затем было множество музыкальных фестивалей и побед, в том числе с песнями собственного сочинения. Популярность к Челентано начала приходить уже в начале 70-х годов, были записаны несколько пластинок, попавших на верхние места европейских чартов. Помимо этого, записи Адриано Челентано были официально выпущены в Советском Союзе на виниле. Адриано Челентано по сей день записывает новые диски, а также выступает у себя на Родине.

Слушайте с 7 по 13 января на 101.4 FM любимые песни Адриано Челентано, интервью с живой легендой, а также истории из жизни одного из популярнейших представителей солнечной Италии!