Новый год! Новое "Утро со светлой головой" на Эльдорадио!

С 9 января шоу «Утро со светлой головой!» на Эльдорадио выходит в обновлённом формате. Ещё больше музыки, проверенной временем, свежих новостей, авторских рубрик и призов для любимых слушателей!

Каждое утро по будням с 07:00 до 11:00 ведущие утреннего шоу Лена Денисова и Денис Красин будят Санкт-Петербург и дарят отличное настроение на весь день!

Неважно, какая погода за окном – на Эльдорадио всегда тепло и очень уютно!

Настраивайтесь на 101.4 FM и устраивайтесь поудобнее :)

Специальные рубрики в утреннем шоу:

«Разбудите Даля» - каждое утро ведущие Лена Денисова и Денис Красин встречают в студии Эльдорадио филолога Юлию Фадееву, чтобы вместе с ней разобрать самые сложные случаи произношения и употребления слов русского языка. Задать свои вопросы или предложить темы для обсуждения слушатели могут здесь (активная ссылка).

«Вопрос времени» - игра, в которой мы вспоминаем ключевые события из прошлого. Слушатель, который верно отвечает на вопрос, связанный с каким-либо событием или датой, получает эксклюзивный подарок от Эльдорадио.

«TheБэсты» - каждый вторник вместе с настоящим экспертом в области истории музыки Дмитрием Довженко мы слушаем несколько версий одного хита из «Золотой коллекции» Эльдорадио. Сначала Дмитрий рассказывает историю создания легендарной композиции, а потом вместе со слушателями Эльдорадио мы выбираем лучшую версию из трех предложенных.

«#Эльдорадио» - игра для друзей Эльдорадио в социальных сетях. Слушатели выкладывают фото своего идеального утра на своих страницах в ВКонтакте/Facebook/Instagram, а ведущие утреннего шоу выбирают лучшее фото дня и вручают победителю специальный приз от Эльдорадио.

«Терра-манерра» - по понедельникам и четвергам в гости к Лене Денисовой и Денису Красину приходит Виктория, эксперт в области этикета. Вместе они обсуждают тонкости хорошего тона от этикета на свидании до правил электронной переписки.

«Мужчина и женщина» - игра для пар, проверенных отношениями! Лена Денисова и Денис Красин сначала задают вопросы одному человеку из пары, а потом звонят его второй половинке и спрашивают то же самое. Если ответы у влюбленных совпадают, пара выигрывает романтический ужин в одном из лучших ресторанов Санкт-Петербурга.

«Погода на каблуках» - в любую погоду Лена Денисова ведет прямой репортаж о температуре, скорости ветра и давлении. Возвращается в студию всегда с разной прической (с поправкой на ветер), но неизменно на каблуках и в хорошем настроении!

«Гороскоп» - тот самый гороскоп, в который свято верит Лена и с скептической улыбкой слушает Денис. Конфигурации планет и звезд помогут слушателям встретить любовь, заработать денег и даже порекомендуют, что надеть, чтобы день сложился удачно.

«Книгоскоп» - ежедневное гадание по книгам в прямом эфире вместе с Леной Денисовой! Лена выбирает одно из классических произведений в шикарном иллюстрированном издании и предлагает слушателю обратиться к книге с актуальным вопросом, выбрав случайным образом страницу и строчку. По итогам гадания слушатель получает не только ответ на сокровенный вопрос, но и саму книгу в подарок.

«Игра по правилам» - игра для водителей и всех тех, кто планирует сесть за руль. Если вы хорошо знаете правила дорожного движения, получить подарок от Эльдорадио в этой игре вас не составит никакого труда!

«Охотники за впечатлениями» - накануне уик-энда Лена Денисова и Денис Красин «охотятся» на самые яркие события, которые проходят в Санкт-Петербурге, и рекомендуют их слушателям для пополнения копилки впечатлений.