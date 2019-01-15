День с Легендой на Эльдорадио: Sade

Её настоящее имя Хелен Фолашаде Аду, а близкие люди придумали для нее прозвище Хоуи, но весь мир знает эту певицу как Шаде - блестящую вокалистку одноименной группы! В юности девушка хотела посветить свою жизнь миру моде и даже закончила художественный колледж, но... всё изменила встреча с музыкантами, которые позже собрали группу и назвали по имени своей единственной вокалистки Sade!

Знаменитая британская певица Шадэ празднует свой день рождения 16 января, и в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

17 января на Эльдорадио "День с Легендой: Шаде".

В этом году группе Sade исполняется 25 лет с момента основания. Музыка группы сочетает в себе элементы соул, джаза, ритм-н-блюза и софт-рока. За время своего существования английский коллектив выпустил 6 полноценных альбомов, собрал большое количество музыкальных наград, включая 4 статуэтки Грэмми.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM лучшие песни Шаде, а также интервью и истории из жизни великолепной певицы и популярной группы!