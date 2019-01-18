Вещание Санкт-Петербург
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День с Легендой на Эльдорадио: Bon Jovi

День с Легендой на Эльдорадио: Bon Jovi
18.01.2019

Они - первая американская рок-группа, кому советское правительство разрешило выступить на фестивале "Moscow Music Peace Festival". Именно их альбом "New Jersey" был впервые в истории записан на студии "Мелодия" в СССР, до этого никому из зарубежных рокеров не удавалось этого добиться. На их счету 13 полноценных дисков, проданных в общей сложности  тиражом 130 миллионов копий и свыше 2500 отыгранных концертов во всем мире... Встречайте, культовая группа из Нью-Джерси - Bon Jovi!

Популярная рок-группа Bon Jovi выпустила свою первую студийную пластинку "Bon Jovi" 21 января 1984 года, и в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

21 января на Эльдорадио "День с Легендой: Bon Jovi". 

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM лучшие песни Bon Jovi, а также интервью и истории из жизни знаменитой американской рок-группы!

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