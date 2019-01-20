Эльдорадио приглашает на концерт ZAZ

Очаровательная Zaz возвращается в заснеженный Санкт-Петербург! Эльдорадио приглашает своих слушателей провести вечер в компании утончённой французской исполнительницы 4 февраля.

Слушайте шоу «Утро со светлой головой» с 21 января по 1 февраля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на сольный концерт Изабель Жеффруа, известной всем как Zaz!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Денис Красин будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на выступление Zaz!

Популярная французская певица Zaz приготовила для нас новую программу. Вместе с лучшими песнями, которыми она когда-то коварно влюбила нас в себя, Изабель представит новейшие опусы, которых не слышал ещё никто и никогда. Они-то и войдут в новый альбом Zaz, который выйдет в свет уже этой осенью.