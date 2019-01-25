Вещание Санкт-Петербург
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Эльдорадио приглашает увидеть "Одержимость"

Эльдорадио приглашает увидеть &quot;Одержимость&quot;
25.01.2019

Эльдорадио приглашает своих слушателей на просмотр картины, получившей 15 престижных кинопремий, в числе которых статуэтки "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA!

С 28 января по 1 февраля в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на показ музыкальной драмы "Одержимость", который состоится 2 февраля в Санкт-Петербурге.

Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки?​

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на показ фильма "Одержимость" на широком экране на языке оригинала с субтитрами!

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