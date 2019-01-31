Вещание Санкт-Петербург
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Выиграйте приглашения на премьеру "Ван Гог. На пороге вечности"

Выиграйте приглашения на премьеру &quot;Ван Гог. На пороге вечности&quot;
31.01.2019

С 1 по 6 февраля слушайте шоу "Утро со светлой головой" на Эльдорадио и выигрывайте приглашения на закрытый предпремьерный показ фильма "Ван Гог. На пороге вечности"!

Дозванивайтесь в прямой эфир по телефону (812) 325-101-4 и получите возможность увидеть первым новый фильм режиссёра Джулиана Шнабеля о жизни гениальном художнике, главную роль в котором исполнил Уиллем Дефо.

Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте, подписывайтесь на нас в Instagram. Участвуйте в розыгрыше пригласительных и, возможно, именно вы отправитесь на закрытый показ картины, который состоится 6 февраля в Санкт-Петербурге.

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на показ фильма "Ван Гог. На пороге вечности" для друзей Эльдорадио!

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