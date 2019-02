День с Легендой на Эльдорадио: Shakira

Имя этой великолепной певицы в переводе с арабского языка означает "благодарная", а в переводе с хинди — "богиня света". И действительно, каждая её песня дарит тепло и любовь, а выступления на сцене и видеоклипы наполнены зажигательными танцами. Удивительно, что когда-то её выгнали из детского хора, а учитель музыки нашей героини называл её пение "воем козла". Прошли годы, и она стала самой знаменитой колумбийской певицей во всем мире!

В музыкальной копилке Шакиры уже 10 студийных альбомов, среди почетных премий две статуэтки Грэмми, большое количество премий "MTV Video Music Awards" и Billboard Music Awards. Помимо прочего, Шакира удостоена звезды на "Аллее славы" в Голливуде! Её главный хит "Whenever, Wherever" стал самым продаваемым в 2002 году, а гимн Чемпионата мира по футболу 2010 "Waka Waka (This Time for Africa)" стал самой продаваемой песней Мирового Кубка за все времена.

