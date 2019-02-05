Вещание Санкт-Петербург
12+

«Больше, чем любовь!» на Эльдорадио

«Больше, чем любовь!» на Эльдорадио
05.02.2019

Эльдорадио специально ко Дню всех влюбленных запускает игру «Больше, чем любовь!» и дарит своим слушателям роскошный подарок!

С 11 по 15 февраля слушайте 101.4 FM и выигрывайте праздничный романтический уик-энд в одном из самых шикарных отелей Санкт-Петербурга для себя и своей половинки!

Дозванивайтесь по номеру (812) 325 101 4 после специального сигнала и будьте готовы ответить на вопросы ведущего о предпочтениях вашего любимого/любимой, вашем совместном отдыхе и т.д. После этого в прямом эфире ведущий позвонит вашей второй половинке и задаст те же самые вопросы! За каждое совпадение ответов обоих участников игры пара получит 1 балл. Пара, которая наберет наибольшее количество баллов за день, получит в подарок от Эльдорадио незабываемый романтический уик-энд в одном из лучших отелей Северной столицы ко Дню всех влюбленных! 

Положение по игре

Эльдорадио
...
Прямой эфир
Громкость
Другие станции
Эльдорадио
Перейти на сайт
Сейчас в эфире:
...
...
Плейлист Полный плейлист
Другие станции
Основной эфир
Эльдорадио
Вы слушаете «Эльдорадио»
Основной эфир
Основной эфир
Радио 7 на семи холмах
Отличные песни одна за другой!
Основной эфир
Высокое качество
Настроение любить
Радио 7 на семи холмах / Настроение любить
Настроение любить!
Настроение любить
Настроение счастья
Радио 7 на семи холмах / Настроение счастья
Настроение счастья!
Настроение счастья
Наедине с музыкой
Радио 7 на семи холмах / Наедине с музыкой
Наедине с музыкой!
Наедине с музыкой
Основной эфир
Европа Плюс
Больше Хитов! Больше Музыки!
Основной эфир
Высокое качество
TOP 40
Европа Плюс / TOP 40
Больше Хитов! Больше Музыки!
TOP 40
Party
Европа Плюс / Party
Больше Хитов! Больше Музыки!
Party
LIGHT
Европа Плюс / LIGHT
Больше Хитов! Больше Музыки!
LIGHT
NEW
Европа Плюс / NEW
Больше Хитов! Больше Музыки!
NEW
Urban
Европа Плюс / Urban
Больше Хитов! Больше Музыки!
Urban
Акустика
Европа Плюс / Акустика
Больше Хитов! Больше Музыки!
Акустика
ResiDANCE
Европа Плюс / ResiDANCE
Саундтрек твоей субботней ночи!
ResiDANCE
Основной эфир
Дорожное Радио
Вместе в пути!
Основной эфир
Высокое качество
Танцы по-русски
Дорожное Радио / Танцы по-русски
Дискотека с доставкой на дом!
Танцы по-русски
Рок-клуб
Дорожное Радио / Рок-клуб
Рок-клуб
Рок-клуб
Ностальгия
Дорожное Радио / Ностальгия
Ностальгия
Ностальгия
Основной эфир
Новое радио
Главные русские песни!
Основной эфир
Основной эфир
Ретро FM
Лучшая музыка 70х, 80х, 90х!
Основной эфир
Высокое качество
Ретро FM 70e
Ретро FM / Ретро FM 70e
Лучшая музыка 70х!
Ретро FM 70e
Ретро FM 80e
Ретро FM / Ретро FM 80e
Лучшая музыка 80х!
Ретро FM 80e
Ретро FM 90e
Ретро FM / Ретро FM 90e
Лучшая музыка 90х!
Ретро FM 90e
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM / Вечеринка Ретро FM
Танцуют все!
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM / Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM Сан-Ремо!
Ретро FM Сан-Ремо
Основной эфир
Спорт FM
Спортивные новости России и мира
Основной эфир
Высокое качество
Кекс
Дорожное Радио / Кекс
Привет, 90-е!
Кекс
Свежее
Европа Плюс / Свежее
Самые сочные русские новинки!
Свежее
Эльдорадио

Будьте с нами ВКонтакте!
Подписывайтесь на Instagram!
Следите в Facebook!

close