«Больше, чем любовь!» на Эльдорадио

Эльдорадио специально ко Дню всех влюбленных запускает игру «Больше, чем любовь!» и дарит своим слушателям роскошный подарок!

С 11 по 15 февраля слушайте 101.4 FM и выигрывайте праздничный романтический уик-энд в одном из самых шикарных отелей Санкт-Петербурга для себя и своей половинки!

Дозванивайтесь по номеру (812) 325 101 4 после специального сигнала и будьте готовы ответить на вопросы ведущего о предпочтениях вашего любимого/любимой, вашем совместном отдыхе и т.д. После этого в прямом эфире ведущий позвонит вашей второй половинке и задаст те же самые вопросы! За каждое совпадение ответов обоих участников игры пара получит 1 балл. Пара, которая наберет наибольшее количество баллов за день, получит в подарок от Эльдорадио незабываемый романтический уик-энд в одном из лучших отелей Северной столицы ко Дню всех влюбленных!

Положение по игре