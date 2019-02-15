День с Легендой на Эльдорадио: Rihanna

Певица, о которой пойдёт речь, родилась на острове Барбадос в Карибском море. Видимо, благодаря тёплым тропическим ветрам наша сегодняшняя героиня обладает бархатистым голосом меццо-сопрано, который охватывает 3 октавы. В возрасте 16 лет будущая мировая звезда подписала свой первый профессиональный контракт со звукозаписывающим лейблом... И девочка, которую всегда звали Робин Рианна Фенти, превратилась в звезду первой величину - Рианну!

18 февраля на Эльдорадио "День с Легендой: Рианна".

Первые успехи на творческом поприще пришли к Рианне еще в школе. Симпатичная девушка выиграла школьный конкурс красоты "Miss Combermere", а также творческий конкурс, исполнив песню Мэрайи Кэри — "Hero". Манера исполнения и голос так понравились американским продюсерам, что Рианну пригласили в США на запись песен. Спустя год вышел сингл "Pon de Replay", который сразу же стал мировым хитом.

На данный момент Рианна является обладательницей 8 премий Грэмми, 6 премий American Music Awards и специальной награды Icon Award, 18 наград Billboard Music Awards. По итогам 2018 года Рианна заняла 7 позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Forbes, а ее доход за 2018 год составил 37,5 миллионов долларов.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио любимые песни Рианны, а также интервью и истории из жизни популярнейшей певицы!