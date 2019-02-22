День с Легендой на Эльдорадио: James Blunt

Автор хита всех влюбленных "You’re Beautiful" - потомственный военный, Почетный гвардеец, прошедший подготовку в Королевской военной академии, а после дослужившийся до звания капитана в полку Дворцовой кавалерии. Но несмотря на всё свое военное окружение, обаятельный лирик Джеймс Блант всегда хранил в своем сердце любовь к музыке и писал песни.

22 февраля британский певец и музыкант празднует свой день рождения и в его честь, традиционно по понедельникам, на Эльдорадио "День с Легендой"!

25 февраля на Эльдорадио "День с Легендой: Джеймс Блант".

На сегодняшний день Джеймс Блант записал 4 студийных пластинки, был номинирован 5 раз на премию "Грэмми", стал обладателем двух премий BRIT Awards и других музыкальных наград.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио песни Джеймса Бланта, а также интервью с британским музыкантом.