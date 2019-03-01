День с Легендой на Эльдорадио: Chris Rea

Музыкальная карьера этого знаменитого британского исполнителя складывалась тяжело. Он поздно пришел к музыке: первая гитара появилась только в 22 года после того, как наш герой вдохновился записями гитариста группы "Eagles". Свою первую полноценную пластинку этот музыкант-виртуоз выпустил в 27 лет. Однако, первый альбом, который добился высот в английском чарте - "Dancing with Strangers", вышел спустя почти 10 лет.

Сегодня имя Криса Ри известно меломанам по всему миру. Творчество музыканта отличается романтичностью, легкостью и светлой грустью.

4 марта Крис Ри отмечает день рождения и в его честь на Эльдорадио "День с Легендой".

Слушайте 4 марта на Эльдорадио "День с Легендой: Крис Ри".

Самым успешным альбомом в карьере музыканта на сегодняшний день является "The Road To Hell", который подарил нам и одноименную песню. На родине Криса Ри эта пластинка получила статус платинового альбома 6 раз. Главный хит и визитная карточка Криса Ри "Looking For The Summer", которая объединила лирику и пронзительность в одной песне, появилась через год в альбоме "Auberge".

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио любимые песни Криса Ри, а также интервью с британским музыкантом.