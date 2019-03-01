Эльдорадио приглашает на фестиваль "Триумф джаза"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на джазовый вечер! Для вас на сцене в рамках ХIX международного фестиваля "Триумф Джаза" выступят пианист Роберт Гласпер и его Трио, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также джазовая вокалистка Лаурин Талезе.

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 1 по 7 марта на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты международный на фестиваль "Триумф джаза", который состоится 13 марта.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Денис Красин будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на джазовый фестиваль!

Знаменитый фестиваль "Триумф Джаза" с успехом представляет российской публике величайших джазовых музыкантов современности. С 2001 года на Фестивале выступили более сотни настоящих легенд: Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие.