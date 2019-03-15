День с Легендой на Эльдорадио: Maroon 5

Если четверо школьных друзей увлекаются музыкой, то из этого наверняка получается отличный проект! Их первая группа "Kara’s Flowers" была основана в 1994 году, но после того, как была выпущена единственная пластинка в 1997 году, группа распалась на несколько лет. Триумфальное возвращение на большую сцену состоялось в 2001 году, когда Адам Левин, Джесси Кармайкл, Микки Мэдден и ударник Райан Дусик собрались вновь, пригласив к себе в команду гитариста Джеймса Валентайна. Так на свет появилась группа Maroon 5, которая сегодня с легкостью собирает полные стадионы поклонников!

18 марта вокалист группы Адам Левин празднует день рождения, и в его честь на Эльдорадио "День с Легендой".

Слушайте 18 марта на Эльдорадио "День с Легендой: Maroon 5".

На сегодняшний день у популярнейшей американской группы Maroon 5 на счету 6 студийных мультиплатиновых альбомов, многочисленные музыкальные награды включая Грэмми, Billboard Music Award, American Music Awards, и другие. Группа записывает песни в совершенно разных стилях: от жесткого рока до мелодичной поп-музыки. Это связано с тем, что на творчество музыкантов, как они сами рассказывают, повлияли такие музыканты как: Майкл Джексон, The Police, Bee Gees и даже их коллега по цеху Джастин Тимберлейк!