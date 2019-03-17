Выиграйте приглашения на балет "Сказка о рыбаке и рыбке"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на премьеру хореографической сказки "Сказка о рыбаке и рыбке"!

Слушайте 101.4 FM с 18 по 22 марта и выигрывайте приглашения на долгожданную премьеру балета "Сказка о рыбаке и рыбке", которая состоится 24 марта. Сочетание живого звучания народных инструментов, бессмертного сказочного сюжета, классической хореографии и роскошных декораций сотворит настоящее чудо – волшебную историю, которая готова покорить и ваши сердца!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Денис Красин будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на балет "Сказка о рыбаке и рыбке"!

Балет "Сказка о рыбаке и рыбке" изобилует самыми известными именами: партию Старика исполнит премьер Мариинского театра Игорь Колб, в партии индийского гостя выступит звезда мирового балета Фарух Рузиматов, а в партии мощного Океана, повелевающего морским царством, - звездный премьер Михайловского театра Иван Васильев! Золотая рыбка – солистка Санкт-Петербургского театра детского балета Олеся Гапиенко - будет творить на сцене настоящие хореографические чудеса, а яркий гротескный образ Старухи в исполнении Евгении Штаневой добавит сказочной балетной истории юмора и характерности.

Слушайте Эльдорадио и посещайте лучшие театральные постановки с нами!