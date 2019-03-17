Эльдорадио приглашает на ретроспективу фильма "Леон"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу культовой картины Люка Бессона "Леон", которой в этом году исполняется 25 лет!

С 18 по 22 марта в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на показ криминальной драмы "Леон", который состоится 27 марта в Петербурге.

Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви, но…

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на ретроспективу фильма "Леон" на широком экране на языке оригинала с субтитрами!