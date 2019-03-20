"Легендарная неделя" на Эльдорадио

Март - это не только первый месяц долгожданной весны, но и месяц, когда на свет появилось целое созвездие знаменитых на весь мир музыкантов! Каждый день на 101.4 FM в рамках "Легендарной недели" мы расскажем о культовых артистах чуть больше, чем вы знаете.

Слушайте "Легендарную неделю" на Эльдорадио, и узнаете, кого в детстве прозвали Миражом за то, что постоянно пропадал в студии звукозаписи, а кто мог стать вокалистом группы King Crimson. Вы услышите, кто из музыкантов мечтает об уровне известности самого Робина Гуда, а кто любит в свободное время отдыхать с коалами.

25 - 29 марта на Эльдорадио "Легендарная неделя"!

25 марта – Elton John

26 марта – Aerosmith

27 марта – Mariah Carey

28 марта – Lady Gaga

29 марта – Celine Dion

Каждый день в течение "Легендарной недели" слушайте на Эльдорадио любимые песни культовых музыкантов, интервью и интересные истории из жизни знаменитых людей!