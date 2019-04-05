День с Легендой на Эльдорадио: Gary Moore

Говорят, что люди, которые родились левшами, зачастую являются гениями. Мы не берёмся подтверждать или опровергать это суждение, но знаем точно, что наш сегодняшний герой - настоящий гитарист-виртуоз, чувствующий инструмент на 100%. Встречайте на Эльдорадио ирландского короля блюза – Гэри Мура!

4 апреля музыканту исполнилось бы 67 лет, в честь него Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 8 апреля на Эльдорадио "День с Легендой: Гэри Мур".

Свой творческий путь Гэри Мур начал в 8 лет, когда впервые взял в руки акустическую гитару. В 14 лет он уже с лёгкостью играл на "праворукой" электрогитаре, несмотря на то, что юный музыкант был левшой. Как и большинство своих сверстников, он был увлечён музыкой Элвиса Пресли и The Beatles. А после того, как увидел живьём Джими Хендрикса, Гэри Мур понял, что его ремесло - играть блюз-рок, за что его впоследствии прозвали "Белым волшебником блюза". За свою карьеру музыкант записал почти 3 десятка пластинок, как сольно, так и в составе различных музыкальных коллективов.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио любимые песни Гэри Мура и истории из жизни легендарного музыканта!