День с Легендой на Эльдорадио: The Rolling Stones

The Rolling Stones - живая легенда, самая влиятельная и успешная рок-группа планеты из ныне выступающих! Знаменитые британские "бунтари" не нуждаются в излишнем представлении, ведь количество их проданных пластинок давно перевалило за отметку 250 миллионов копий по всему миру. Первым "камнем" в фундаменте культовых "Роллингов" стал альбом "The Rolling Stones", вышедший 16 апреля 1964 года. В честь этого знаменательного события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 22 апреля на Эльдорадио "День с Легендой: The Rolling Stones".

История восхождения группы на пьедестал героев рок-н-ролла началась в далёком 1962 году. Двое школьных приятелей Мик Джаггер и Кит Ричардс объединились с Брайаном Джонсом и Иэном Стюартом и создали группу The Rolling Stones, чтобы выступить на местном телевидении. Спустя 57 (!) лет творческой деятельности группа насчитывает 29 полноценных студийных альбомов. Помимо большого количетсва дисков, в копилке группы около сотни видеоклипов и тысячи концертов на всевозможных площадках. И, конечно, у The Rolling Stones миллионы фанатов по всему миру, среди которых и слушатели Эльдорадио, которые ездили вместе с нами в прошлом году на грандиозный концерт в Прагу!

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио знаменитые песни The Rolling Stones, интервью с музыкантами и истории о популярнейшей группе из Британии!