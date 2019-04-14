Эльдорадио приглашает на фестиваль "Dance Open"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на удивительные балетные вечера! На большой сцене в рамках ежегодного международного фестиваля "Dance Open" вас ждут постановки "Алиса" и "Коппелия"!

Слушайте 101.4 FM с 15 по 19 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на балет в рамках фестиваля "Dance Open".

Спектакль "Коппелия" входит в золотую когорту избранной классики, которая исполняется на всех сценах мира вот уже полтора столетия. Чайковский называл эту музыку прелестной, изящной и мелодически богатой — все эти чардаши, мазурки, вальсы… А Пьер Лакотт, кавалер неофициального титула «главный балетный реконструктор планеты», восстановил спектакль максимально близко к тексту первого постановщика, самого великого балетного мага и волшебника всех времен — Артура Сен-Леона.

Вместе с постановкой "Алиса" вы отправитесь фантастическое и гипнотически красивое путешествие в страну чудес. Вы переживете самую абсурдную чайную церемонию на свете, полетаете с книгами дворцовой библиотеки, и, надеемся, удержитесь на тонком кружеве фарфоровой чашки. Вас очаруют эквилибристика Болтуна, эротический дуэт Чеширского Кота и Кошечки Дианы, токсичное плетение кружев Синей гусеницы, электрические пляски Красной королевы, и, конечно же, дьявольская техника на всю голову безумного Безумного Шляпника.