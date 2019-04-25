День с Легендой на Эльдорадио: Adele

Её уникальный вокальный талант принес ей популярность во всем мире. Поклонники настолько сильно любят певицу, что раскупили все билеты на американские концерты в поддержку альбома "25" за час! Всего на тур было выделено 750 тысяч билетов. Молодая певица имеет за спиной три успешных альбома, которые получили статус платиновых. К своим 30 годам она была удостоена "Ордена Британской империи", успела неоднократно побывать в Книге рекордов Гиннесса, а также стала одним из самых продаваемых артистов мира. Встречайте единственную и неповторимую Адель! 5 мая британская певица Адель отмечает свой день рождения, и в честь неё на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 29 апреля на Эльдорадио "День с Легендой: Адель".

Список ее регалий можно продолжать бесконечно долго. Например, за 10 лет творчества она была номинирована на всевозможные премии около трёхсот раз. Количество же завоеванных наград приближается к отметке 150! Среди них 15 статуэток "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус" и множество других. Популярные медийные издания называли Адель артистом года, включали в пятёрку 100 величайших женщин в музыкальной индустрии, а также вносили в список самых влиятельных людей в мире.

Слушайте обо всем этом в течение "Дня с Легендой" на Эльдорадио! Вас ждут популярные песни Адель, интервью с певицей и истории о знаменитой англичанке!