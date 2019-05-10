Вещание Санкт-Петербург
12+

День с Легендой на Эльдорадио: Billy Joel

День с Легендой на Эльдорадио: Billy Joel
10.05.2019

Наш сегодняшний герой - настоящий посол западной культуры в СССР, ведь он является первым музыкантом из Америки, выступившим для советских слушателей. Кстати, после одного из концертов в нашем городе, музыкант записал песню "Leningrad". Этот певец входит в число шести наиболее продаваемых артистов в США за всю историю страны. 9 мая знаменитый певец и пианист Билли Джоэл празднует свой день рождения, и в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 13 мая на Эльдорадио "День с Легендой: Билли Джоэл". 

Будущая мировая звезда выросла в музыкальной семье. Отец Билли Джоэла играл дома классические произведения на пианино, и в 4 года маленький Билли получил первые уроки на фортепиано. В 16 лет Билли Джоэл попал в музыкальную группу в качестве клавишника, но группа не получила популярности, поэтому скоро талантливый музыкант занялся сольной карьерой. Первый суперхит "Piano Man" был записан в 1973 году, впоследствии он стал визитной карточкой музыканта и даже попал в список 500 лучших песен всех времён по версии журнала "Rolling Stones". На сегодяшний день у Билли Джоэла в копилке 13 студийных альбомов, 6 премий "Грэмми" и миллионы проданных пластинок по всему миру!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM популярные песни Билли Джоэла, интервью с певцом и истории из жизни прославленного пианиста!

Эльдорадио
...
Прямой эфир
Громкость
Другие станции
Эльдорадио
Перейти на сайт
Сейчас в эфире:
...
...
Плейлист Полный плейлист
Другие станции
Основной эфир
Эльдорадио
Вы слушаете «Эльдорадио»
Основной эфир
Основной эфир
Радио 7 на семи холмах
Отличные песни одна за другой!
Основной эфир
Высокое качество
Настроение любить
Радио 7 на семи холмах / Настроение любить
Настроение любить!
Настроение любить
Настроение счастья
Радио 7 на семи холмах / Настроение счастья
Настроение счастья!
Настроение счастья
Наедине с музыкой
Радио 7 на семи холмах / Наедине с музыкой
Наедине с музыкой!
Наедине с музыкой
Основной эфир
Европа Плюс
Больше Хитов! Больше Музыки!
Основной эфир
Высокое качество
TOP 40
Европа Плюс / TOP 40
Больше Хитов! Больше Музыки!
TOP 40
Party
Европа Плюс / Party
Больше Хитов! Больше Музыки!
Party
LIGHT
Европа Плюс / LIGHT
Больше Хитов! Больше Музыки!
LIGHT
NEW
Европа Плюс / NEW
Больше Хитов! Больше Музыки!
NEW
Urban
Европа Плюс / Urban
Больше Хитов! Больше Музыки!
Urban
Акустика
Европа Плюс / Акустика
Больше Хитов! Больше Музыки!
Акустика
ResiDANCE
Европа Плюс / ResiDANCE
Саундтрек твоей субботней ночи!
ResiDANCE
Основной эфир
Дорожное Радио
Вместе в пути!
Основной эфир
Высокое качество
Танцы по-русски
Дорожное Радио / Танцы по-русски
Дискотека с доставкой на дом!
Танцы по-русски
Рок-клуб
Дорожное Радио / Рок-клуб
Рок-клуб
Рок-клуб
Ностальгия
Дорожное Радио / Ностальгия
Ностальгия
Ностальгия
Основной эфир
Новое Радио
Суперхиты. Суперновинки
Основной эфир
Основной эфир
Ретро FM
Лучшая музыка 70х, 80х, 90х!
Основной эфир
Высокое качество
Ретро FM 70e
Ретро FM / Ретро FM 70e
Лучшая музыка 70х!
Ретро FM 70e
Ретро FM 80e
Ретро FM / Ретро FM 80e
Лучшая музыка 80х!
Ретро FM 80e
Ретро FM 90e
Ретро FM / Ретро FM 90e
Лучшая музыка 90х!
Ретро FM 90e
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM / Вечеринка Ретро FM
Танцуют все!
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM / Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM Сан-Ремо!
Ретро FM Сан-Ремо
Кекс
Дорожное Радио / Кекс
Привет, 90-е!
Кекс
Свежее
Европа Плюс / Свежее
Самые сочные русские новинки!
Свежее
Основной эфир
Studio 21
Hip-hop radio
Основной эфир
Основной эфир
Калина Красная
Музыка русской души!
Основной эфир
Эльдорадио

Будьте с нами ВКонтакте!
Подписывайтесь на Instagram!
Следите в Facebook!

close