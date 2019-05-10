День с Легендой на Эльдорадио: Billy Joel

Наш сегодняшний герой - настоящий посол западной культуры в СССР, ведь он является первым музыкантом из Америки, выступившим для советских слушателей. Кстати, после одного из концертов в нашем городе, музыкант записал песню "Leningrad". Этот певец входит в число шести наиболее продаваемых артистов в США за всю историю страны. 9 мая знаменитый певец и пианист Билли Джоэл празднует свой день рождения, и в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 13 мая на Эльдорадио "День с Легендой: Билли Джоэл".

Будущая мировая звезда выросла в музыкальной семье. Отец Билли Джоэла играл дома классические произведения на пианино, и в 4 года маленький Билли получил первые уроки на фортепиано. В 16 лет Билли Джоэл попал в музыкальную группу в качестве клавишника, но группа не получила популярности, поэтому скоро талантливый музыкант занялся сольной карьерой. Первый суперхит "Piano Man" был записан в 1973 году, впоследствии он стал визитной карточкой музыканта и даже попал в список 500 лучших песен всех времён по версии журнала "Rolling Stones". На сегодяшний день у Билли Джоэла в копилке 13 студийных альбомов, 6 премий "Грэмми" и миллионы проданных пластинок по всему миру!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM популярные песни Билли Джоэла, интервью с певцом и истории из жизни прославленного пианиста!