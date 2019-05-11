Эльдорадио приглашает на праздник фонтанов "Гений и место"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на грандиозный весенний праздник фонтанов "Гений и место"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 13 по 17 мая на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на праздничную церемонию открытия летнего сезона в Петергофе. В этом году красочное шоу посвящено 220-летию со дня рождения Александра Пушкина!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова будет выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на великолепное шоу фонтанов

Дворцово-парковые ансамбли Петергоф и Александрия – знаменитые пушкинские места! Здесь великий поэт бывал на торжествах, в императорских дворцах читали детям его сказки, здесь до сих пор аллеи хранят шорох роскошных платьев и падающие тени от высоких цилиндров джентльменов. Десятки участников спектакля представят несколько красочных этюдов о жизни Пушкина, о героях его произведений, покажут фрагменты из знаменитых балетов, поставленных по любимым сказкам. По традиции Весенний праздник фонтанов завершится пуском фонтанов и пиротехническими залпами над Большим петергофским дворцом.