Эльдорадио дарит путешествие на двоих на шоу Милен Фармер в Париже

Эльдорадио продолжает дарить своим слушателям незабываемые путешествия в Европу на концерты звёзд первой величины. На этот раз вас ждёт шоу иконы французской музыки Милен Фармер в самом сердце Европы – Париже!

С 27 мая по 7 июня слушайте 101.4 FM и принимайте участие в розыгрыше путешествия на двоих. Возможно, именно вы уже через считанные дни отправитесь в столицу Франции вместе с Эльдорадио и будете делиться с нами впечатлениями о новом эксклюзивном шоу Милен Фармер.

Партнер игры – ЗАО «Балтийская Жемчужина».

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