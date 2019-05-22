"Классика на Дворцовой" при поддержке Эльдорадио

26 мая на Дворцовой площади Петербурга при поддержке Эльдорадио состоится шоу "Классика на Дворцовой"!

В импровизированном концертном зале под открытым небом выступят настоящие звёзды во главе с народной артисткой России, сопрано Анной Нетребко и народным артистом Азербайджана, тенором Юсифом Эйвазовым. Танцевальную программу украсят выступления театра Аллы Духовой TODES, театра балета им. Леонида Якобсона, петербургских артистов балета.

Неизменно важнейшей чертой проекта является живой звук. "Классика на Дворцовой" – пожалуй, единственное в России двухчасовое шоу, где вообще не используются фонограммы: все произведения, которые услышат гости open-air, прозвучат в сопровождении одного из лучших музыкальных коллективов России и Европы – Симфонического оркестра Михайловского театра. Для каждого номера под характер музыки и сюжет произведения создаются видеодекорации, готовятся костюмы, прописывается световая партитура, прорабатываются сценографические приемы и арт-визуальные эффекты, а для многих еще и ставится сложная оригинальная хореография. Согласно сценарно-режиссерской концепции, каждый номер, а их в программе больше 25, предстает полноценным мини-спектаклем.

Звезды мировой оперы ждут вас на Дворцовой площади 26 мая. Начало концерта в 21.00. Вход свободный.