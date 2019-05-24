День с Легендой на Эльдорадио: Roxette

Они стали олицетворением 1990-х, в активе собранных ими площадок числится знаменитый английский стадион "Уэмбли", их неоднократно признавали лучшей поп-группой, а их песни формировали стиль других успешных групп. Всё это о культовой шведской группе "Roxette"! 30 мая вокалистка группы Мари Фредрикссон отмечает свой день рождения, и в честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 27 мая на Эльдорадио "День с Легендой: Roxette".

Официальная дискография группы содержит 10 номерных альбомов, а началось всё 31 октября 1986 года, когда никому неизвестные Пер Гессле и Мари Фредрикссон записали свой первый диск "Pearls of Passion". Пластинка имела огромный успех и впоследствии была несколько раз переиздана. Затем было мировое признание группы, многочисленные концертные туры и миллионы фанатов, исполняющих песни наизусть!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM любимые песни группы Roxette, а также интересные истории из жизни Пера Гессле и Мари Фредрикссон!