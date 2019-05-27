Эльдорадио разыгрывает путешествие на двоих в Париж на шоу Милен Фармер

Эльдорадио продолжает дарить своим слушателям незабываемые путешествия в Европу на концерты звёзд первой величины. На этот раз вас ждёт шоу иконы французской музыки Милен Фармер в самом сердце Европы – Париже!

С 27 мая по 7 июня слушайте 101.4 FM и принимайте участие в розыгрыше. Звоните в прямой эфир по номеру 325 101 4 после условного сигнала и определите композицию Милен Фармер из предложенных вариантов. Возможно, именно вы уже через считанные дни отправитесь в столицу Франции вместе с Эльдорадио и будете делиться с нами впечатлениями о новом эксклюзивном шоу Милен Фармер.

Принять участие в розыгрыше вы можете также в социальных сетях. Запишите видео, где вы исполняете отрывок из любимой песни певицы, и выложите его на свою страницу в ВКонтакте, Instagram или Facebook с хештегом #эльдорадио_миленфармер . 5 финалистов розыгрыша мы выберем из социальных сетей.

Финал розыгрыша и определение победителя, который отправится на шоу Милен Фармер в Париж, состоится в прямом эфире Эльдорадио 7 июня. Задача финалистов – услышать песню Милен Фармер в эфире Эльдорадио и первым отправить SMS с текстом «Милен» на номер +7-911-921-101-4 .

Шоу этой артистки – всегда событие! Милен Фармер редко даёт интервью и нечасто появляется на сцене. За 30 лет своей карьеры она провела лишь шесть серий концертов. И теперь она представляет эксклюзивную концертную программу, которая разработана специально для Paris La Défense Arena и не планируется к демонстрации на других площадках. 9 шоу в столице Франции! Около 300 000 тысяч зрителей! И вы!

Следите за эфиром!