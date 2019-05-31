Эльдорадио продолжает дарить своим слушателям путешествия на концерты самых значимых мировых музыкантов! Слушайте 101.4 FM и выигрывайте путешествие в Париж на шоу Милен Фармер!

1 и 2 июня слушайте на Эльдорадио уик-энд с несравненной Милен Фармер. Она одна из самых загадочных и таинственных певиц современности. Интервью с ней нечасто встретишь в СМИ, а о её личной жизни мало что известно. Мы приоткроем для вас завесы тайн, и в течение уик-энда расскажем истории из жизни, а также интересные факты о Милен Фармер!

Слушайте уик-энд с Милен Фармер на Эльдорадио и выигрывайте путешествие на двоих на шоу легендарной певицы в Париж!