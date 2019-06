День с Легендой на Эльдорадио: a-ha

Трио a-ha - самая популярная группа Норвегии, а также одна из главных групп Скандинавии. На рубеже 80-90-х годов их песни звучали буквально отовсюду. Группа покоряла мировые хит-парады и собирала огромное количество престижных музыкальных наград. A-ha попала в книгу рекордов Гиннеса, как группа, концерт которой собрал наибольшую аудиторию – 196 000 человек на бразильском стадионе Маракана в 1991 году. Также группа a-ha дважды выступила на церемонии вручения Нобелевской премии мира. 31 мая 1985 года у группы вышла дебютная пластинка "Hunting High and Low", ставшая платиновой и разошедшаяся тиражом более 10 миллионов экземпляров. В честь этого эпохального события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 3 июня на Эльдорадио "День с Легендой: a-ha".

Вокалист группы Мортен Харкет - обладатель уникального голоса диапазоном в пять октав и мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин в популярной музыке. По результатам опроса телеканала MTV хиты a-ha "Take on me" и "Summer moved on" попали в список 100 лучших песен всех времен и народов. Среди поклонников творчества группы: Робби Уильямс, музыканты U2, Coldplay и Pet Shop Boys.

Обо всём этом и не только слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM! Вас также ждут знаменитые песни трио a-ha и истории из жизни музыкантов Мортена Харкета, ​Пола Воктор-Савой и Магне Фурухольмена!